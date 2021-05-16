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متحدث مبادرة إحلال السيارات: المواطن له حق اختيار لون سيارته (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إن عدد المتقدمين للموقع الإليكتروني للمبادرة لإحلال سياراتهم وصل حتى قبل إجازة عيد الفطر وصل إلى 70 ألف شخص، منهم 38 ألف شخص بياناتهم دقيقة.

وأشار "عبدالرازق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن المواطن الراغب في إحلال سيارته القديمة باخرى جديدة يختار السيارة من بين 21 فئة وطراز من السيارات الملاكي والتاكسي، فضلا على أنه يختار لون سيارته.

وأوضح أن الدولة تدعم المبادرة بمبلغ ضخم يصل إلى 7 مليار و100 مليون جنيه على مدار 3 سنوات لإحلال 250 ألف سيارة، ولهذا وضعوا شرطا أن السيارة تكون في حوزة مالكها آخر عامين قبل تسجيلها.

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