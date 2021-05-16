الصين تعتزم وضع قواعد جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي

قال وانج شو ون، نائب وزير التجارة الصيني، إن على الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ (أبيك)، بذل جهود مشتركة لدفع النمو الشامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





وأضاف وانج، خلال كلمة في ندوة لـ"أبيك"، البارحة الأولى، عقدت في بلدية تيانجين في شمال الصين، أن على "أبيك" أن تواصل التمسك بالتعددية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، والحفاظ على سوق مفتوحة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، لتعزيز النمو الشامل بطرق أفضل.





وأشار وانج، إلى أن المنطقة أحرزت تقدما ملحوظا في النمو الشامل والمستدام على مدى العقود الثلاثة الماضية، مضيفا أن الجائحة أوجدت تحديات، ودعا إلى بذل جهود متضافرة لمعالجتها، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وعلى وجه التحديد، يجب على "أبيك" استكشاف قواعد جديدة لتعزيز النمو الشامل في المنطقة والعالم، والعمل على تعزيز تنسيق سياسات التجارة والاستثمار بين الأعضاء.





وشدد وانج، أيضا على دور الاقتصاد الرقمي في دفع عجلة النمو الشامل للجميع، داعيا إلى بذل جهود لسد الفجوة الرقمية في الاقتصادات النامية. وقال وانج، إن الصين ستعمل مع أعضاء "أبيك" الآخرين لتعزيز النمو المفتوح والشامل والمبتكر.





وفي سياق متصل، شهدت مقاطعة خنان في وسط الصين، نموا قويا في تجارتها الخارجية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وفقا لإدارة الجمارك المحلية.





وصل إجمالي الصادرات والواردات إلى 253.64 مليار يوان (نحو 39.18 مليار دولار) خلال هذه الفترة، زيادة بواقع 72.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات من جمارك تشنجتشو.





وارتفعت الصادرات إلى 159.43 مليار يوان، ما يمثل زيادة 72.5 في المائة عن الفترة نفسها العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات 72.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 94.21 مليار يوان.





وقدمت الشركات الخاصة بالمقاطعة إسهامات عظيمة في نمو التجارة، بإجمالي صادرات وواردات بلغ 105.39 مليار يوان، زيادة 111.4 في المائة عن الفترة نفسها العام الماضي.





وصلت تجارة المقاطعة مع الدول الأعضاء بالشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى 71.47 مليار يوان، زيادة 53.9 في المائة، بينما وصلت التجارة مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق إلى 57.58 مليار يوان، زيادة 38.2 في المائة.





إلى ذلك، افتتح مسار دولي للشحن الجوي يربط مدينة شيآن، حاضرة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية. وأقلعت طائرة من طراز (بوينج 767 - 300 إف) محملة بـ 18 طنا من البضائع من مدينة شيآن، الجمعة، ليبدأ تشغيل هذا المسار الجديد. وستنطلق رحلات الشحن، التي تديرها شركة (إس إف آير لاينز) - شركة الشحن الجوي الرائدة في الصين، مرة واحدة في الأسبوع ذهابا وإيابا على هذا المسار.





وستتعامل رحلات الشحن بشكل أساسي مع لوجستيات التجارة الإلكترونية الصادرة التي يطلبها المشترون عبر مواقع التجارة الإلكترونية الروسية، ومع واردات الصين من بضائع التجارة العامة القادمة من روسيا. حتى الآن، افتتح مطار شيآن شيانيانج الدولي، 37 مسار شحن كاملا، بما في ذلك 18 مسارا دوليا.





وفي أواخر عام 2019 ضرب وباء كورونا مدينة ووهان الصينية، وفي الأيام الأخيرة من كانون الثاني (يناير) 2020 ومع خروج المرض عن نطاق السيطرة نفذت الحكومة الصينية تدابير صارمة، مثل التباعد الاجتماعي والإغلاق لوقف انتشار الفيروس.





تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض كبير في الأنشطة التجارية والاقتصادية غير المتصلة بالإنترنت بشكل كثيف، مثل المطاعم والفنادق ودور السينما والمتنزهات والمتاجر.





في المقابل، ارتفعت الأنشطة الاقتصادية والتجارية عبر الإنترنت وفي مقدمتها بالطبع التجارة الإلكترونية، وبذلك لعب الاقتصاد الرقمي، مستفيدا من خلوه من الاتصالات المباشرة بين البائع والمستهلك، دورا مهما كعامل في استقرار الاقتصاد الصيني خلال فترة الجائحة.



