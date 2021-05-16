وفاة الفنان اليمني عبدالكريم مهدي

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان اليمني عبدالكريم مهدي، حسبما أعلنت بعض المواقع اليمنية، لكن لم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن، فيما أعلنت بعض التقارير الإعلامية قد أثبتت أنه توفي متأثرًا بفيروس كورونا، وأفادت تقارير أخرى أن التشخيص المبدئي للوفاة نتيجة أزمة صحية مفاجئة.



ويعتبر الفنان عبدالكريم مهدي من أكبر نجوم اليمن وامتد مشواره الفني على مدار 30 عامًا، وكانت بدايته الفنية على خشبة المسرح، وقدم العديد من الأعمال الدرامية منها "ليالي الجمحلية"، "حاوي لاوي"، "همي همك" ، ومن أشهر أفلامه "الهروب إلى الموت" .