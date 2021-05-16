عاجل ..وصول جثمان نادية العراقية للمقابر في غياب النجوم









وصل منذ قليل جثمان الفنانة نادية العراقية، إلى مقابر العائلة على طريق الواحات، تم تشيع جثمانها من مستشفى جنة التخصصي.







تغيب عن الجنازة أسرة الوسط الفني، حضر أفرد عائلتها، سيتم دفنها بعد الصلاة عليها في مسجد الحجاز بالهرم.









أعلنت إبنة نادية، خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" ، كتبت :"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها" .





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .





