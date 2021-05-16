حقيقة مفاوضات الأهلي مع "رحيمي"





وكشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع الرجاء لضم نجمه سفيان رحيمي وأن هذه الأخبار لا تخرج عن كونها شائعات.





وتابعت أن سفيان رحيمي لاعب مميز للغاية لكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات معه وكل ما يقال مجرد شائعات.





وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد مساء أمس السبت في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام "وي الأهلي" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ترددت أنباء كثيرة في الأونة الأخيرة عن خول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع اللاعب سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي.