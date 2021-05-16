تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

أصبح هداف الفريق السابق ومدرب ريال مدريد كاستيا، راؤول جونزاليس هو المرشح الأوفر لخلافة زيدان في الفريق الملكي بعد قرار الأخير بالرحيل.





وكشفت صحيفة ماركا الرياضية أن هناك اسمين آخرين مرشحين أيضاً لخلافة زيدان، الذي حقق العديد من الألقاب خلال حقبتيه مع الريال (2016-2018) و(2019-2021)، حال تقرر رحيله عقب نهاية هذا الموسم، وهما ماسيليميانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، ويواكيم لوف، الذي سيرحل عن منتخب ألمانيا هذا الصيف أيضاً عقب نهاية أمم أوروبا.





وأكدت الصحيفة أن راؤول (43 عاماً) هو الأقرب لتولي قيادة الفريق الأول لـ"الملكي"، إذ يمتلك نفس الرؤية والشخصية اللازمة لهذا المنصب إضافة لفهمه لطريقة العمل اليومي داخل مدينة فالديبيباس الرياضية.





كما حصل راؤول على دعم 66% من جماهير الريال كمرشح أوفر لقيادة الملكي، يليه لوف (12%) ثم أليغري (7%).





وكلاعب، تأهل راؤول بصفوف الريال قبل أن يلعب بالفريق الأول (1994-2010) وبعدها انتقل للعب في شالكه الألماني (2010-2012) ثم السد القطري (2012-2014) وأخيراً نيويورك كوزموس الأمريكي (2014-2015)، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي مع فريق ريال مدريد للشباب في 2018 ثم ريال مدريد كاستيا في العام التالي وحتى الآن.





وكانت ماركا قد كشفت أن زيدان أبلغ لاعبيه برحيله عن النادي نهاية هذا الموسم، الذي قد يخرج "صفري".

وأوضح المصدر أن زيدان أبلغ الفريق بأنه لن يستمر في قيادته الموسم القادم، وذلك عقب إقصاء الريال على يد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعشية مواجهة إشبيلية بالليغا.





وأوضحت الصحيفة أن زيدان بهذا الشكل تتبقى له ثمانية أيام داخل النادي الملكي، حيث سيقود آخر مباراتين سيحاول خلالهما الفوز بهما على أمل التتويج بالليغا للمرة الثالثة له كمدرب، وإن كان أتلتيكو مدريد هو الأقرب لإحراز اللقب.



