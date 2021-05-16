Advertisements

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

الأحد 16/مايو/2021 - 02:13 م
زيدان
زيدان
وكالات
Advertisements
أصبح هداف الفريق السابق ومدرب ريال مدريد كاستيا، راؤول جونزاليس هو المرشح الأوفر لخلافة زيدان في الفريق الملكي بعد قرار الأخير بالرحيل.

وكشفت صحيفة ماركا الرياضية أن هناك اسمين آخرين مرشحين أيضاً لخلافة زيدان، الذي حقق العديد من الألقاب خلال حقبتيه مع الريال (2016-2018) و(2019-2021)، حال تقرر رحيله عقب نهاية هذا الموسم، وهما ماسيليميانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، ويواكيم لوف، الذي سيرحل عن منتخب ألمانيا هذا الصيف أيضاً عقب نهاية أمم أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن راؤول (43 عاماً) هو الأقرب لتولي قيادة الفريق الأول لـ"الملكي"، إذ يمتلك نفس الرؤية والشخصية اللازمة لهذا المنصب إضافة لفهمه لطريقة العمل اليومي داخل مدينة فالديبيباس الرياضية.

كما حصل راؤول على دعم 66% من جماهير الريال كمرشح أوفر لقيادة الملكي، يليه لوف (12%) ثم أليغري (7%).

وكلاعب، تأهل راؤول بصفوف الريال قبل أن يلعب بالفريق الأول (1994-2010) وبعدها انتقل للعب في شالكه الألماني (2010-2012) ثم السد القطري (2012-2014) وأخيراً نيويورك كوزموس الأمريكي (2014-2015)، قبل أن يبدأ مشواره التدريبي مع فريق ريال مدريد للشباب في 2018 ثم ريال مدريد كاستيا في العام التالي وحتى الآن.

وكانت ماركا قد كشفت أن زيدان أبلغ لاعبيه برحيله عن النادي نهاية هذا الموسم، الذي قد يخرج "صفري".
وأوضح المصدر أن زيدان أبلغ الفريق بأنه لن يستمر في قيادته الموسم القادم، وذلك عقب إقصاء الريال على يد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعشية مواجهة إشبيلية بالليغا.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان بهذا الشكل تتبقى له ثمانية أيام داخل النادي الملكي، حيث سيقود آخر مباراتين سيحاول خلالهما الفوز بهما على أمل التتويج بالليغا للمرة الثالثة له كمدرب، وإن كان أتلتيكو مدريد هو الأقرب لإحراز اللقب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد راؤول

أخبار تهمك

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عبد العال: طاهر ليس بديلاً لرمضان صبحي ولابد من إبعاد الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 14 ساعة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ ساعة و 7 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

10:08 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق