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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 16-5-2021 مقابل الجنيه المصرى

الأحد 16/مايو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 16-5-2021، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.07 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:
 
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 
51.93  جنيه للشراء.
52.28  جنيه للبيع
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 
49.07  جنيه للشراء.
52.21 جنيه للبيع .


سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 
49.07  جنيه للشراء.
52.21  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 
51.85  جنيه للشراء.
52.21  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 
49.01  جنيه للشراء.
52.26  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 
48.82  جنيه للشراء.
52.24  جنيه للبيع.

 
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
48.45  جنيه للشراء.
52.18  جنيه للبيع.

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