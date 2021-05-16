أسعار النفط الخام تحقق مكاسب للأسبوع الثالث علي التوالي

سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة0.7%.

وسجلت أسعار النفط، 68.71 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي65.37 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة، حيث ذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط الجمعة قد شهدت صعودا وذلك بعد الخسائر التي قد تكبدتها أول أمس الخميس حيث شهدت انخفاضا بمقدار 3%، في حين حد من الصعود وتحقيق المكاسب زيادة إصابات كورونا بالهند وتمشي الفيروس بها وإعادة التشغيل الكامل لأكبر خطوط أنابيب الوقود بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب الهجوم السيبراني الذي تعرض له وتسبب في إغلاقة.