Advertisements

روسيا تدرس إجراءات الحد من صادرات الأغذية بسبب ارتفاع الأسعار

الأحد 16/مايو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الخميس 13 مايو إن الوزارة تدرس إجراءات محتملة للحد من صادرات الأغذية التي تشهد زيادات قوية وسط ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية.

وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي على صدارة مصدري القمح في العالم، وقد فرضت بعض القيود على تصدير الحبوب هذا العام في محاولة لاحتواء تضخم أسعار الغذاء بالسوق المحلية.

وقال الوزير ريشيتنيكوف إن وزارة الاقتصاد ستدرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالميا.

وأبلغ الصحفيين "مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أسعار الغذاء والسلع، عموما، قد عاودت ارتفاعها في أبريل".

وقال إن روسيا واصلت تصدير الأغذية في أبريل نيسان رغم "زيادة كبيرة" على رسوم التصدير.

وتابع أن الوزارة لم تغير توقعها لمعدل تضخم روسي سيبلغ 4.3% بنهاية العام، وهو ما يقل عن توقع البنك المركزي الذي يدور بين 4.7 و5.2%.

وكان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، حدا البنك المركزي إلى التراجع عن سياسة التيسير النقدي، ليرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويلوح بمزيد من الزيادات المحتملة رغم المخاطر التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.

أخبار تهمك

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 14 ساعة

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عبد العال: طاهر ليس بديلاً لرمضان صبحي ولابد من إبعاد الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

10:08 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق