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عاجل- الأهلي يشكو حكم مباراة صن داونز إلى "كاف"

الأحد 16/مايو/2021 - 02:20 م
الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
علي نبوي
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تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز والتي جرت مساء أمس بملعب «الأهليwe  السلام».

وذكر النادي في شكواه بعض الأخطاء التي ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم الأهلي «محمد شريف» والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء. 

كما أشار الأهلي في ذات الشكوى إلى عدم قيام حكم المباراة بتوفير الحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لاعبي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة. 

في المقابل قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي ثلاث مرات، واحدة منها للمدافع «بدر بانون» قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة؛ بدعوى تعمده إضاعة الوقت، وهو أمر يتنافى مع المنطق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المباراة.. وأكد الأهلي في شكواه للاتحاد الإفريقي أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية. 

وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية. فضلًا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة. 

وفي ختام شكواه أكد النادي على ثقته الكاملة في عدالة الـ «كاف» والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الخطاء. 

كما طالب بضرورة تطبيق تقنية الـ«VAR» في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة. لاسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الـ«VAR» مع بداية دور المجموعات خاصة أن المسابقات الإفريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع أشقائه لا تقل عن المنافسات الأوربية.

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