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أينتراخت فرانكفورت يفاوض راؤول جونزاليس
الأحد 16/مايو/2021 - 02:30 م
وكالات
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كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي انتراخت فرانكفورت الألماني يدخل في مفاوضات جادة مع راؤول جونزاليس النجم السابق لريال مدريد الإسباني من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد عبر موقعها الالكتروني فإن فرانكفورت أرسل ممثلين اثنين إلى مدريد للتفاوض مع راؤول وتوضيح مخطط النادي للمستقبل.
وأشارت "ماركا" إلى أن راؤول يرغب في الحصول على مهلة لتحديد مصيره خاصة وأنه يركز حاليا على مشواره مع الفريق الرديف لريال مدريد.
وقد يحصل راؤول أيضا على فرصة تدريب الفريق الأول لريال مدريد في ظل التكهنات المثارة حول الرحيل المحتمل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
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