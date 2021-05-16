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الإمارات تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في 2020
الأحد 16/مايو/2021 - 03:00 م
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قالت الإمارات اليوم إن الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ارتفع إلى 19.88 مليار دولار في 2020 بنسبة نمو بلغت 44.2% عن 2019. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الصفقات الكبيرة التي نفذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ساهمت في تحقيق هذا النمو دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال عبدالله المري وزير الاقتصاد إن الإمارات ستمضي قدما في "تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص خاصة في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي".
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