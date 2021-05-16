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هل تتأثر الملاحة بقناة السويس بمشروع ازدواج المجرى؟.. ربيع يجيب (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع توسعة وازدواج وتعميق مجرى قناة السويس، منوها بأن ازدواج المجرى الملاحي سيساهم في إمكانية وجود 6 سفن في قناة السويس في وقت واحد، وسيقلل من زمن العبور.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن تعميق وتوسعة المجرى الملاحي سيقلل من التيارات المائية وحركة الرياح والتي تأتي من خلف السفينة وتؤثر على مناورتها أثناء دخول قناة السويس.

وأوضح أنهم وضعوا جدول زمني لتنفيذ المشروع خلال 24 شهر، بالإضافة إلى 6 أشهر أخرى احتياطية، لافتا إلى أن القناة ستنفذ المشروع بإمكانياتها الخاصة من كراكات، وتكلفة تنفيذ المشروع ستكون من ميزانية الهيئة، مؤكدا أن تنفيذ المشروع لن يؤثر على حركة القناة حيث سيتم العمل خلال الفترة التي لا يكون هناك سفن في المجرى الملاحي والتي تبلغ حوالي 8 ساعات.

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