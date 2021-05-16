هل تتأثر الملاحة بقناة السويس بمشروع ازدواج المجرى؟.. ربيع يجيب (فيديو)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع توسعة وازدواج وتعميق مجرى قناة السويس، منوها بأن ازدواج المجرى الملاحي سيساهم في إمكانية وجود 6 سفن في قناة السويس في وقت واحد، وسيقلل من زمن العبور.





وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن تعميق وتوسعة المجرى الملاحي سيقلل من التيارات المائية وحركة الرياح والتي تأتي من خلف السفينة وتؤثر على مناورتها أثناء دخول قناة السويس.



