Advertisements

محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري

الأحد 16/مايو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أجرى، اليوم الأحد، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لنظافة وإزالة تراكمات الأتربة والقمامة، وذلك في إطار جهود المحافظة لنظافة الطرق العامة وصيانتها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والأحياء.

بدأ المحافظ الحملة بتفقد أعمال تجريد ورفع الأتربة من نفق غبور بمدينة قليوب، وجرى رفع طن من الأتربة المتراكمة على الجانبين، وكانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتكدس السيارات، نظرا لحيوية النفق الذي يربط الطريق الزراعي بمدينة القناطر الخيرية ومحافظات أخرى.

وخلال الحملة جرى مراجعة الإنارة وأعمال الصيانة بالنفق، ووجه المحافظ بدهان البلدورات ومتابعة الصيانه والنظافة الدورية للنفق.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة من أنفاق الأمير والعزبة البيضاء بمدينة الخصوص، حيث تقدم المواطنين بشكوى للمحافظة من وجود تراكمات قمامة بالأنفاق، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس المدينة بحملة مكبرة ودعمها بمعدات من المدن المجاورة.

وجرى رفع أكثر من 40 طن قمامة وجاري استكمال الحملة حتى يتم القضاء تماما على أي تراكمات بالأنفاق، كما وجه المحافظ بمراجعة جميع المرافق وإجراء أعمال الصيانة والإنارة والمتابعة المستمرة ومنع المواطنين من إلقاء القمامة مرة أخرى، ووضع صناديق للقمامة بجانب تلك الأنفاق.

كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص حيث وجه المحافظ بزيادة المعدات والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من إزالة المنازل المتعارضة وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال التوسع في أسرع وقت.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق التام مع كل الأجهزة والعمل بدقة وحذر شديد أثناء الإزالة حفاظا على أرواح المواطنين في المنازل المجاورة، مطالبا أيضا بمتابعة صرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها.

كما شن المحافظ حملة على معارض السيارات والمخازن والورش على الطريق الزراعي بمدينة بنها، حيث وجه الهجان بإغلاقها واسترجاع حرم الطريق والحفاظ عليه من أي تعديات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي منشأ مخالف على طول الطريق الزراعي بالمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورا.

رافق المحافظ في الجولة مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص، وعلي عبدالستار رئيس مدينة بنها.
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري
محافظ القليوبية يتابع أعمال توسعة الطريق الدائري

أخبار تهمك

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "رحيمي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق