7 معلومات تهمك عن الموجة الحارة التي تضرب مصر



تشهد مصر خلال الساعات الحالية موجة حارة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية الذين يسعون لإيضاح الأمور بشكل دائم للمصريين حتى يتأقلموا مع الطقس.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية:



- البلاد تشهد ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، بجانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، قد تصل للعاصفة على شمال الصعيد، ووجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



- تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



- آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم هو ارتفاع مؤقت، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.





- صور الأقمار الصناعية توضح أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.





- سرعان ما تتحسن هذه الأجواء فى اليوم التالي بدخول الهواء الشمالى الغربي، والبلاد ستشهد، غدًا الإثنين، طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، نهارًا.



- تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، وتشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



- أما عن حالة الطقس ليلًا فهو معتدل على كافة أنحاء البلاد، بجانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومدن القناة تصل إلى حد العاصفة الترابية.



