"مع السلامة "..بهذه الكلمات صلاح عبدالله ينعي الفنانة الراحلة نادية العراقية









نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنانه الراحلة نادية العراقية، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب،عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ويطالب الجمهور بالدعاء لها.





نشر صلاح عبد الله صورة لها، وعلق عليها:"طب عالأقل نخلي الطيبين يدعولك،ويقولولك مع السلامة يا نادية، في رعاية المولى ورحمته، وتفضل بسمتك الحلوة علي وشك السمح، في جنة الرحمن الرحيم، ارجوا الفاتحة والدعاء".





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .