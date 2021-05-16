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29.9 مليار ريال تداولات سوق الدين السعودية في 4 أشهر

الأحد 16/مايو/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
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بلغت قيم إجمالي تداولات سوق أدوات الدخل الثابت السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الأول من (مايو) نحو 29.9 مليار ريال.

وتأتي هذه الأرقام القياسية في الوقت الذي تشهد فيه السوق تذبذبات عالية من حيث الأداء وأحجام التداولات.

وانخفضت وتيرة التداولات الضخمة خلال (أبريل) الماضي في أكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية، لكن إجمالي قيم التداولات هذا العام، سجل رقما قياسيا هو الأعلى على أساس سنوي.

تراجع أحجام التداولات الثانوية بشكل مفاجئ بعد بلوغها 1.9 مليار ريال خلال (أبريل)، وهي الأدنى منذ عام وثلاثة أشهر "15 شهر". وكشف الرصد عن أن أحد أسباب تدني التداولات الشهرية يعود بشكل رئيس إلى انخفاض أنشطة الصفقات الخاصة بأكثر من 92 في المائة على أساس شهري، من 8.7 مليار ريال في  (مارس) إلى 622 مليون ريال في (أبريل).

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