تشميع وغلق عدد من المقاهي والمحال المخالفة لقرارات مجلس الوزراء ببورسعيد



أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالأحياء خلال الفترة الحالية وعيد الفطر المبارك، نظرا للجهود المتواصلة لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع الاذدحام والتكدس خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أهمية وعى المواطن بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق الحدائق والشواطىء وغلق المقاهى وللكافتيريات فى التاسعة مساءا، موضحا أن حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية بالأحياء أسفرت عن توقيع عدد من الغرامات على المخالفين، وتشميع بعض المحال والمقاهى المخالفة لقرارات الغلق فى التاسعة مساءا، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى عدم التهاون فى توقيع العقوبات على المخالفين.





وفى هذا السياق، تواصلت حملات الأجهزة التنفيذية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور مساء السبت بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الاجراءات الاحترازيةبقيادة الاستاذ فوزي الوالي رئيس الحي، وتم رصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين،حيث تم غلق وتشميع عدد ١ مقهي بمنطقة شباب المدينة امام موقف دمياط لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة. وكذلك عدد ١ مقهي بمنطقة تعاونيات حسن عمار لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.





وفى حى الضواحى، تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى صباح اليوم استمرار إجراءات غلق كورنيش قناه الاتصال أمام تجمعات المواطنين لليوم الرابع على التوالي وذلك ضمن إجراءات التصدى لمواجهة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بغلق الحدائق العامة والنوادى الرياضية غلقا تاما ومنع أي تواجد أو تجمعات للمواطنين به كما شهد الكورنيش تواجد عناصر من الشرطة لمنع تواجد المواطنين والمرور بشكل دورى على كافه هذه الأماكن لمراقبه ومنع دخول او تواجد للمواطنين على مدار ساعات اليوم



وفى مدينة بورفؤاد، تم غلق وتشميع المقاهي المخالفة لتنفيذ قرار الغلق بأنحاء مدينة بورفؤاد، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملات متابعة لجميع مناطق مدينة بورفؤاد وتم رصد عدة مخالفات لبعض المقاهي وعلى الفور تم الغلق والتشميع وذلك ضمن خطة مجلس المدينة للتصدي ومقاومة إنتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملات متابعة لجميع مناطق مدينة بورفؤاد للتأكد من تنفيذ قرار الغلق في المواعيد المحددة وحصر أي مخالفة وذلك ضمن خطة مجلس المدينة للتصدي ومقاومة إنتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وشهد حى الشرق جهود مكثفة لأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات خلال الفترة المسائية

بنطاق حى الشرق بناء على تعليمات العميد نعمان على نعمان

رئيس حى الشرق، حيث قام الحى برفع القمامة والمخلفات بالعديد من الشوارع بنطاق حى الشرق والعمل على تفريغ صناديق القمامة والنظافة والكنس حولها لمنع تكدس القمامة والمخلفات بشوارع الحى

حيث تتم أعمال النظافة بالعديد من المناطق بنطاق الحى على فترات مختلفة على مدار اليوم للتخلص من جميع المخلفات أول بأول، لتحقيق المظهر الحضارة اللائق ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما استمر إغلاق شاطئ حي العرب وإخلاء الكورنيش من التجمعات حتي آخر أيام عيد الفطر، وشهدت شوارع حي العرب تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر المبارك، بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا بغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد، وأكد المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب علي أستمرار تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحى وبمعاونة الجهات الأمنية قسم شرطة العرب لمنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وشهدت شوارع حي العرب تشديدات لتطبيق الإجراءات الاحترازية فقد تم غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق وإقامة حولها سور من الصدادات الحديدية لمنع دخول المواطنين إليها وكذا فرض كردون أمني وتمركز لقوات الشرطة لمنع الدخول إلى شاطئ البحر بنطاق الحي لعدم السماح لأي شخص الوصول إلى الشاطئ.





وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على استمرار الحملات المكثفة للجهات التنفيذية والأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة تنفيذ التوجيهات من أجل السلامة العامة والخروج من هذة المرحلة الحرجة بسلام، لافتا إلى استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى والتواصل بين غرفة عمليات المحافظة والأحياء وإدارة الازمات ومتابعة مستجدات الأوضاع اولا بأول حرصا على سلامة المواطنين