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مصرع طفلة سقطت عليها شجرة نخيل في سوهاج

الأحد 16/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها نتيجة سقوط شجرة نخيل عليها اثناء تواجدها في الحقل يقريه الساحل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور مركز البلينا جنوب سوهاج بوفاة طفلة نتيجة سقوط شجرة نخيل عليها بقرية الساحل.
أنتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين من سؤال جدتها «نعمات ا »65 عام وفاة «هاجر ش»، 4 سنوات نتيجة سقوط شجرة نخيل متهالكة عليها اثناء اللهو بين الزراعات في الحقل الخاص بهم ونفت الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اصطدام جسم صلب بها " ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

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