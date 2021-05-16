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28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الأحد 16/مايو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.


وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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