28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.





وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.