Advertisements

بكلمات مؤثرة.. وفاء عامر تنعي الفنانة الراحلة نادية العراقية

الأحد 16/مايو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements



أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة نادية العراقية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت وفاء عامر صورة للفنانة نادية العراقية، وعلقت عليها قائلة:" لا إله الا الله، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، البقاء لله بخالص الحزن انعي الزميله العزيزة نادية العراقية، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وشيع جثمان الفنانة الراحلة نادية العراقية ظهر اليوم من مسجد الحجاز بالهرم، وتم دفن جثمانها في مدافن العائلة بالفيوم.

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "رحيمي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق