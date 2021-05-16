بكلمات مؤثرة.. وفاء عامر تنعي الفنانة الراحلة نادية العراقية







أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة نادية العراقية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت وفاء عامر صورة للفنانة نادية العراقية، وعلقت عليها قائلة:" لا إله الا الله، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، البقاء لله بخالص الحزن انعي الزميله العزيزة نادية العراقية، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".



وشيع جثمان الفنانة الراحلة نادية العراقية ظهر اليوم من مسجد الحجاز بالهرم، وتم دفن جثمانها في مدافن العائلة بالفيوم.