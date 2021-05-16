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570 ألف شخص تلقوا لقاحاً ضد كورونا في تونس

الأحد 16/مايو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، إن "أكثر من 32 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في يوم واحد أمس السبت ما يرفع اجمالي عدد من تلقوا اللقاح إلى أكثر من 570 ألفاً".

وحسب البيانات التي نشرتها الوزارة اليوم، فإن يوم أمس السبت شهد الإقبال الأكبر على مراكز التطعيم منذ بدء حملة التطعيم في 13 مارس الماضيّ، حيث بلغ عدد من خضعوا للتلقيح 32 ألفاً و293 شخصاً.

وخصصت السلطات 25 مركزاً رئيسياً على مستوى الولايات تعمل يوميا و200 مركز جهوي تفتح في عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعتين من اللقاح حتى يوم أمس 178 ألفاً و486 شخصاً.

وتخطط الحكومة لتطعيم 3 ملايين مواطن، أي نحو ربع السكان، بنهاية يونيو(حزيران) المقبل لكن مخزون اللقاحات المتوفر لا يتعدى 832 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها الوزارة في السابع من الشهر الحالي.

وصنفت السلطات الوضع الوبائي في البلاد بالخطر وكانت فرضت حجراً صحياً شاملاً لمدة أسبوع ينتهي اليوم في مسعى لكسر حلقات العدوى.

وتسبب الوباء في وفاة 11 ألفاً و779 منذ ظهور أولى الإصابات في مارس(آذار) 2020.

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