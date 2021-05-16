عاجل.. السيسي يصل مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.



