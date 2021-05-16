موسيماني يستقر على قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي القدم بالنادي الأهلي، على قائمة المارد الأحمر لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتتجه بعثة الفريق غدا إلى جنوب أفريقيا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة بالقلعة الحمراء، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني، بجانب محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وهاني وأكرم توفيق وبيكهام وبدر بانون وياسر ابراهيم وربيعه وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومعلول واليو ديانج والسولية ومحمود متولي وحمدي فتحي وأفشه وناصر ماهر وحسين الشحات ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وكهربا ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.





وحقق الأهلي فوزا مهما على صن داونز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية.





ومن المقرر أن تقام العودة يوم الأحد القادم الموافق 22 من الشهر الجاري ضمن مباريات دور الإياب لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



