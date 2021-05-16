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وزير الطيران يشارك في معرض "سوق السفر العربي" ATM

الأحد 16/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمشاركة في فاعليات افتتاح معرض "سوق السفر العربي" فى دورته الـ 27 بمدينه دبي بدولة الإمارات العربيه المتحده.

ومن جانبه أكد الطيار محمد منار أن معرض سوق السفر العربى يعد من أكبر المعارض العالمية في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة والسفر، فضلًا عن كونه فرصة جيدة للتواصل الفعال والتباحث والتفاوض وتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على صناعة السياحة والطيران وبخاصة الوضع الراهن فى ظل جائحة كوفيد _ ١٩ ومواكبة إطلاق اللقاحات والتى من المنتظر أن تخفف قيود السفر مما يؤدى إلى عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها تدريجيا ويفتح مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد.

الجدير بالذكر أن المعرض يضم أبرز المتخصصين والخبراء والرواد في قطاع السياحة والطيران فى المنطقة والعالم، وسوف يشهد المعرض سلسلة من المحاضرات والمنتديات والندوات والجلسات الثنائية لمناقشة سبل وآليات إنعاش قطاع السياحة والطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

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