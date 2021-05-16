من البداية للنهاية.. جهود الهلال الأحمر المصري لمساندة أهالي غزة



تقدم مصر والهلال الأحمر جهود كبيرة لعلاج المصابين بقطاع غزة وفلسطين جراء ما يشهده الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 145 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بجانب 1100 جريح، بينهم 313 طفلًا و206 سيدات، إضافة إلى 38 إصابة شديدة الخطورة.



إعلان طرق التبرع لقطاع غزة

في بداية الأزمة، أعلن الهلال الأحمر المصري، طرق التبرع لإغاثة أهل غزة، مؤكدًا أنه سيتم فتح معبر رفح الحدودي مع فلسطين قريبًا.



وأضاف الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته بموقع التواصل "فيسبوك": "المعبر هيفتح في أي وقت وهنحتاج نبعت إغاثات طبية كبيرة لإخواتنا في فلســطــيــن وبنسة كبيرة في مستشفيات دلوقتي في شمال سيناء مستعده بالطاقم الطبي لاستقبال المصابين".



وأشارت الهلال إلى أنه يمكن المساعدة في الإغاثات، من خلال إرسال كلمة غزة أو كلمة فلسطين في رسالة بخمسة جنيهات على رقم 9770، مضيفًا: "هتروح تبرع للهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent ونزلها اسكرين شوت عشان تشجع غيرك".



مواد اغاثية تصل فلسطين

كما أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري أول دفعة من المواد الإغاثية والطبية لفرع الجمعية بشمال سيناء لمساندة مصابي الأحداث الجارية بفلسطين وتم رفع حالة الاستعداد لخدمات الطوارئ وتقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.





فريق من الهلال الأحمر يستقبل المصابين

كما أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، اليوم، فى بيان له تواجد فريق الهلال الأحمر المصري في معبر رفح استعداد لاستقبال المصابين فى أى وقت.



وتابع البيان، أنه تم تكوين فريق استجابة علي مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري.