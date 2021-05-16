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نشوى مصطفى تتدخل لإنهاء الخلافات الناشبة بين السقا وكرارة ومها أحمد

الأحد 16/مايو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة نشوى مصطفى على التدخل لإنهاء الخلافات الناشبة بين الفنان أمير كرارة والفنان احمد السقا والفنانة مها أحمد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع
التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

كتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه:"يا رب وحياة حبيبك النبى يتصالحو ويتصافوا، كلهم طيبين وولاد الأصول الفرسان بنبل أخلاقهم حيسامحوا لإنهم عارفين الظروف وأكيد مقدرنها".

وتابعت نشوى مصطفى قائلة :" الحياة مش مستاهلة خناق وبتخلص فى ثانية وادينا شايفين".

وأضافت نشوى مصطفى :"والناس اللي بتنفخ فى النار من تحت لتحت هأقول لهم من فضلكم اغلبوا شياطينكم وخلينا نسعى في الخير، احنا عيلة واحدة، واللي غلط اكيد ميقصدش، التمس لأخيك ألف عذر".

واختتمت نشوى مصطفى كلامها قائلة:" يا رب بحق الأيام الطيبة تمدهم بالمحبة وتنور قلوبهم وتبعد عنهم الشيطان".

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