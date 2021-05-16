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تعرف على تشكيلتي دكرنس والرجاء لمباراة اليوم

الأحد 16/مايو/2021 - 03:18 م
مظاليم
مظاليم
هيثم حبيب
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تنطلق فى الرابعة عصر اليوم مواجهة دكرنس والرجاء ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثالث بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى.

تشكيل دكرنس لمباراة اليوم أمام الرجاء المطروحى:
أحمد ربيع ، عماد حلمى ، أحمد جمال ، محمد حموده ، أحمد حاتم ، مؤمن سمير ، محمد فوزى ، مصطفى محمد ، إبراهيم سليمان ، عمر عزت ، محمد رمضان "حله"

بينما يجلس على مقاعد بدلاء دكرنس لمباراة اليوم :
عمر ساجد ، محمد نبيل ، شام أحمد ، أحمد جمعه ، حميده على ، عادل فكرى ، محمد أسامة ، عمرو إيهاب ، جمال ضياء 

فيما يبدأ الرجاء بتشكيل مكون من:
أحمد أبوالسعود ، سعيد أحمد ، محمد إسماعيل ، عزالدين خميس ، محمد سعيد ، چون سيلا ، إبراهيم جمال ، عمر محمود ، خالد عطية ، رزق عبدالحليم ، سعيد السيد

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الرجاء لمباراة اليوم:
محمود حربى ، حسين سمير ، محمود سمير ، إسلام كمال ، سعد كامل ، طارق محمد ، محمود رأفت ، عبدالحميد فؤاد ، أمير صابر.

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مظاليم دكرنس الرجاء

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