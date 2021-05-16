تعرف على تشكيلتي دكرنس والرجاء لمباراة اليوم

تنطلق فى الرابعة عصر اليوم مواجهة دكرنس والرجاء ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثالث بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى.





تشكيل دكرنس لمباراة اليوم أمام الرجاء المطروحى:

أحمد ربيع ، عماد حلمى ، أحمد جمال ، محمد حموده ، أحمد حاتم ، مؤمن سمير ، محمد فوزى ، مصطفى محمد ، إبراهيم سليمان ، عمر عزت ، محمد رمضان "حله"





بينما يجلس على مقاعد بدلاء دكرنس لمباراة اليوم :

عمر ساجد ، محمد نبيل ، شام أحمد ، أحمد جمعه ، حميده على ، عادل فكرى ، محمد أسامة ، عمرو إيهاب ، جمال ضياء





فيما يبدأ الرجاء بتشكيل مكون من:

أحمد أبوالسعود ، سعيد أحمد ، محمد إسماعيل ، عزالدين خميس ، محمد سعيد ، چون سيلا ، إبراهيم جمال ، عمر محمود ، خالد عطية ، رزق عبدالحليم ، سعيد السيد





بينما يجلس على مقاعد بدلاء الرجاء لمباراة اليوم:

محمود حربى ، حسين سمير ، محمود سمير ، إسلام كمال ، سعد كامل ، طارق محمد ، محمود رأفت ، عبدالحميد فؤاد ، أمير صابر.



