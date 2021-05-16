Advertisements

السياحة: تطعيم 90% من العاملين في القطاع في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إنهم وضعوا خطة محكمة لعودة السياحة بشكل تدريجي منذ شهر يوليو الماضي، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
وأشارت "سها"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن التجربة المصرية تعد من أنجح التجارب على مستوى العالم في عودة السياحة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تضافرت كل جهود الدولة في دعم عودة السياحة بشكل آمن.
وأضافت أنه تم اختيار عدة محافظات لعودة السياحة إليها وهى تعد مناطق أمنة لاستقبال السائحين بها، منوها بأن تطعيم العاملين بلقاح كورونا في القطاع تسير على قدم وساق، حيث تم تطعيم نحو 90% من العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

أخبار تهمك

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "رحيمي"

منذ أقل من ساعتين

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 15 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إثيوبيا تنفجر من الداخل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان