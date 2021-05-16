السياحة: تطعيم 90% من العاملين في القطاع في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء (فيديو)

قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إنهم وضعوا خطة محكمة لعودة السياحة بشكل تدريجي منذ شهر يوليو الماضي، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت "سها"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن التجربة المصرية تعد من أنجح التجارب على مستوى العالم في عودة السياحة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تضافرت كل جهود الدولة في دعم عودة السياحة بشكل آمن.

وأضافت أنه تم اختيار عدة محافظات لعودة السياحة إليها وهى تعد مناطق أمنة لاستقبال السائحين بها، منوها بأن تطعيم العاملين بلقاح كورونا في القطاع تسير على قدم وساق، حيث تم تطعيم نحو 90% من العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

