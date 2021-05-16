Advertisements

توجيه عاجل من "البيئة" بشأن التلوث بإحدى شواطئ الساحل الشمالي

الأحد 16/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة شكوى أحد المواطنين بوجود تلوث بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو ٥٧، وعلى الفور تم توجيه لجنة من الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ ما يلزم من اجراءات، وقد تبين عدم وجود اى نوع من التلوث بالمنطقة، وانما تبين وجود كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية التى توجد فى هذه المنطقة بشكل طبيعى وتسمى "البوسيدونيا "وليست تلوث زيتى.

وأكدت وزيرة البيئة ان البوسيدونيا أوسينيكا (Posidonia Oceanica) تعد من النباتات المستوطنة في البحر المتوسط ​​ومن أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه، وواحدة من الثروات البحرية الرئيسية في المنطقة. وتسمى “برئة البحر المتوسط” لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية. مضيفة ان البوسيدونيا تعتبر مؤشرا هاما عن جودة المياه الساحلية نظرًا لحساسيتها الشديدة للتلوث حيث لا يمكنها أن تنمو إلا في المياه النظيفة وغير الملوثة.

وأوضحت "فؤاد" أن تلك الأعشاب يمثل وجودها أهمية غذائية قصوى لمجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية الحيوانية التي تستخدم هذه الموائل كمأوى آمن للراحة والتفريخ والحضانة، كما تعتبر عنصرا هاما لمقاومة نحر الشواطئ وتثبيت التربة وكسر الأمواج.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه أثناء دورة حياة هذا النبات تتجدد الأوراق والريزومات فتخرج الأوراق القديمة وتحملها التيارات والأمواج إلى الشاطئ، مؤكدة أن وجودها على الساحل مهم بيئيا للعديد من الكائنات وعودتها للمياه بفعل الأمواج والرياح يساعد على زيادة الإنتاجية بعد تحللها.
توجيه عاجل من "البيئة" بشأن التلوث بإحدى شواطئ الساحل الشمالي
توجيه عاجل من "البيئة" بشأن التلوث بإحدى شواطئ الساحل الشمالي
توجيه عاجل من "البيئة" بشأن التلوث بإحدى شواطئ الساحل الشمالي
توجيه عاجل من "البيئة" بشأن التلوث بإحدى شواطئ الساحل الشمالي
توجيه عاجل من "البيئة" بشأن التلوث بإحدى شواطئ الساحل الشمالي
توجيه عاجل من "البيئة" بشأن التلوث بإحدى شواطئ الساحل الشمالي

أخبار تهمك

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 13 ساعة

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "رحيمي"

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 15 ساعة

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إثيوبيا تنفجر من الداخل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان