منة شلبي توشك علي الانتهاء من تصوير مسلسل"ليه لأ 2"



اقتربت الفنانة منة شلبي علي الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "ليه لأ"،بعد أن أنهت تصوير 90% من أحداث المسلسل، وقامت المخرجه مريم ابو عوف، بتزويد ساعات تصوير العمل للانتهاء منه خلال ايام، لتسليمه لمنصة شاهد VIP لعرضه عقب إجازة عيد الفطر .



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ليه لأ" عدد من البوسترات الدعائية للجزء الثاني من مسلسل" ليه لأ"، انفردت فيه "منة" علي الأفيشات الخاصة بالمسلسل.



مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني إشراف السيناريست مريم نعوم ،وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين ،وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح

وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مها ابو عوف، مراد مكرم،وتدور أحداثه في 15 حلقة،ويناقش العمل إحدى القضايا التي تهم المرأة فى المجتمع المصرى.