الموافقة على رصف 1.5 كم بقرية الطليحات القبلية في سوهاج

حصل النائب مصطفى سالم، نائب الدائرة الرابعة «طهطا- طما- جهينة»، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، على الموافقة برصف طريق يبلغ طولة 1.5 كم بدائرة مركز جهينة شمال غرب سوهاج، للتخفيف عن المواطنين أثناء عملية السير بتلك الطرقات بعد حفرها لتركيب بعض المرافق لها.

حيث سبق وتقدم أهال المنطقة بطلب لرصف الطريق الرئيسي بقرية الطليحات القبلية بدائرة مركز جهينة ابتداء من وابور المياه وحتى قرية الشيخ مسعود غربا ومركز شباب الطليحات جنوبا.

وقد وافق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على الطلب المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة برصف الطريق المشار الية بعد الرجوع للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز وهندسة كهرباء جهينة والشركة المصرية للاتصالات، وتم عمل محضر انضمامي لرصف الطريق المشار الية لعدم وجود اعمال حفر به مستقبلا

