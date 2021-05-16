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كريستال بالاس يخطف فوزا مثيرا من أستون فيلا بمشاركة المحمدي

الأحد 16/مايو/2021 - 03:23 م
استون فيلا
استون فيلا
وكالات
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نجح فريق كريستال بالاس في تحقيق الفوز على ضيفه أستون فيلا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله جون ماكجين في الدقيقة 17 وتعادل كريستال بالاس عن طريق كريستيان بينتيكي في الدقيقة 32، قبل أن يسجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق أنور الغازي في الدقيقة 34 إلا أن ويلفريد زاها سجل هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 76 ثم أضاف تيريك ميتشيل هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 84.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 49 نقطة في المركز الحادي عشر.

وشارك في المواجهة نجمنا المصري أحمد المحمدي الذي بدأ اللقاء بشكل أساسي.

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