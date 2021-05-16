عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

اقتربت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من حسم صفقة المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" ، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أنهى الاتفاق مع اللاعب ويتبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية بين إدارة الناديين.





وأكد المصدر، أن المغربي بدر بانون لاعب المارد الأحمر ليس له صلة بانتقال رحيمي للأهلي، مضيفا أن الكابتن محمود الخطيب هو من يقود المفاوضات مع إدارة فريق الرجاء.





وحقق الأهلي فوزا مهما على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



