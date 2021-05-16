"انتي في مكان أفضل".. بكلمات مؤثرة حسام داغر ينعي الفنانة الراحلة نادية العراقية





نعى الفنان حسام داغر الفنانة الراحلة نادية العراقية بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر حسام داغر صورة للفنانة الراحلة نادية العراقية، وعلق عليها قائلاً :"الله يرحمك يا فاتن، كانت زعلانة من إحساسها بحجم موهبتها الكبيره و تاريخها المسرحي المشرف في العراق، وبين الأدوار المعروضة عليها في مصر".



وتابع حسام داغر قائلاً:"الله يرحمك انتي في مكان أفضل و مفيهوش زعل من حد ولا على أي حاجة و ربنا يصبر أولادك، مع السلامة، الفنانة نادية العراقية".





وفي سياق آخر، شارك الفنان حسام داغر في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "أحسن أب" بطولة على ربيع، أحمد فتحي، هاجر أحمد، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج معتز التوني، إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.