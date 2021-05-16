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عاجل من "الصحة" بخصوص تلقي لقاح كورونا

الأحد 16/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج "واتس اب" من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، حيث إن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه لن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، وذلك حفاظًا على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وضعت أولويات لتلقي لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم لكل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهي الأطقم الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغ 5 ملايين جرعة، مضيفًا أنه تم تخصيص ٤٠٠ مركز لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المركز الكبير بأرض المعارض بمنطقة مدينة نصر والذي يستوعب تطعيم ١٠ آلاف مواطن يوميًا.

وأضاف أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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