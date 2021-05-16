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"كانت ست طيبة وبشوشة".. بهذه رانيا محمود ياسين تنعي الفنانة الراحلة نادية العراقية

الأحد 16/مايو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على توديع الراحلة نادية العراقية بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشرت رانيا محمود ياسين صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"البقاء لله، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، كانت ست طيبة وبشوشه فنانة قديرة".



وقد رحلت الفنانة نادية العراقية عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بفيروس كورونا، وتم تشييع جثمانها من مسجد الحجاز بالهرم، ودفنت في مدافن العائلة بالفيوم.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل" الطاووس"، وهو بطولة سهر الصايغ ، جمال سليمان ، فرح زاهد ، عابد عناني، مهند حسني وآخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف كريم الدليل .

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