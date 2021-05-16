موسيماني يوافق على عودة ماكينة الأهداف التي لا تهدأ

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عودة أحمد ياسر ريان من الإعارة نهاية الموسم الحالي.





وكان ريان قد انضم إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة وتنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.





وتألق ريان بشكل لافت خلال هذا الموسم وسجل العديد من الأهداف وأصبح متصدرا قائمة الهدافين في بطولة الدوري حتى الآن برصيد 11 هدفا متساويا مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، مما جعل موسيماني يقرر عودة اللاعب نهاية الموسم لتدعيم الخط الهجومي للأهلي في الموسم المقبل.





وحقق الأهلي فوزا مهما على صن داونز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



