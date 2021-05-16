اميتاب باتشان يخضع للجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا





شارك الفنان أميتاب باتشان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"صورة جديدة له، ظهر فيها وهو يتلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا .



وعلق اميتاب باتشان على الصورة قائلًا:"انتهت.. آسف آسف أن هذا كان سيئًا حقاً".



تلقي "اميتاب باتشان" اللقاح، بعد إصابته بفيروس كورونا في شهر يوليو الماضي ، حيث نقل حينها الي المستشفى، وكتب وقتها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" :"أظهرت نتائج اختبار كوفيد، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".



يستعد النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، للمشاركة مع الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، للعمل على النسخة الهندى من فيلم The Intern، التي يتم التخطيط للعمل عليها منذ فترة طويلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



ومن المقرر بدء تصوير الفيلم الهندي الجديد في نوفمبر من العام الجارى 2021، على ان يتم طرحه بـ دور العرض المختلفة في صيف 2022، وسيقوم بـ إخراجه أميت رافيندرناث شارما وينتجه سونير كيتربال وديبيكا بادكون، كما تم تعديل السيناريو من قبل أكشات جيلديال وميتش شاه.