Advertisements

قمة فرنسية مرتقبة لمساعدة اقتصاد أفريقيا

الأحد 16/مايو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، قادة أفارقة وأوروبيين إلى جانب مؤسسات دولية سعياً إلى حلول مبتكرة لأزمات التمويل في القارة الإفريقية التي تتوق للإمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها من قيود الدين.

وسيجمع هذا الاجتماع المرتقب في القصر الكبير بباريس تحت عنوان "قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية"، رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.

وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ أبريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.

كما نجحت مجموعة العشرين في اقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.

بيد أنّ ذلّك لن يكون كافياً، وقال إيمانويل ماكرون: "لا يمكننا الركون إلى وصفات قديمة في الوقت الذي نترك فيه إفريقيا جماعياً أمام حلول تعود إلى الستينيات"، ودعا إلى "اتفاق جديد لتمويل إفريقيا".

وحذّر رئيس الدولة الفرنسية في الوقت نفسه من مخاطر ظهور نتائج عكسية في ظلّ "تقلص الفرص الاقتصادية" و"الهجرة الدائمة" و"توسع الإرهاب".

والإثنين، دعا رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إلى السماح للدول الإفريقية بترك عجز موازناتها يتزايد قليلاً، فبوجود هامش أكبر يمكن وفقاً له لهذه الدول "مواجهة الوباء بشكل أفضل" و"تمويل النفقات العاجلة لمكافحة الإرهاب"، وساق دولته المحاذية لبوركينا فاسو ومالي مثالاً.

من جهة أخرى، تطالب منظمة أوكسفام غير الحكومية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتخلي عن "الشروط المالية غير العادلة أو التراجعية في سياق قروضهما وبرامجهما".

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المرشح الأول لتدريب ريال مدريد بعد رحيل زيدان

منذ ساعتين

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

صحف جنوب إفريقيا: أونيانجو كان محظوظا في مباراة الأهلي رغم الخسارة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ ساعتين

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

02:13 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

12:58 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إثيوبيا تنفجر من الداخل