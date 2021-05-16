ألمانية من أصول فلسطينية تدير نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات اليوم





تنطلق فى التاسعة مساء اليوم المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا للسيدات والتى تقام على استاد أولوفى القديم بالسويد بين فريقى تشيلسى الإنجليزى و برشلونة الإسبانى.





ووقع إختيار الإتحاد الأوروبى لكرة القدم على الحكمة ريم حسين لتدير اللقاء وهى ألمانية الجنسية لأبوين فلسطينيين.





ريم حسين تبلغ من العمر 40 عاما وحاصلة على شهادة الدكتوراة فى الصيدلة وحصلت على الشارة الدولية عام 2009.



