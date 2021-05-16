"رحلت الفنانة والصديقة ..بكلمات مؤثرة محمد صبحي ينعي الفنانة الراحلة نادية العراقية









نعي الفنان محمد صبحي الفنانة الراحلة نادية العراقية بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر محمد صبحي صورة للفنانة الراحلة نادية العراقية، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، رحلت الفنانة والصديقة نادية العراقية، نطلب من الله لها الرحمة وأن يغفر لها وأن يدخلها فسيح جناته، وللأسرة الصبر والسلوان".





يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .