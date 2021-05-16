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ثنائية تقرب نابولي من دوري أبطال أوروبا

الأحد 16/مايو/2021 - 04:01 م
نابولي وفيورنتينا
نابولي وفيورنتينا
وكالات
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حقق فريق نابولي فوزا مهما على مضيفه فيورنتينا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي نابولي لورنزو إنسيني وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 57 و67.

وشهدت المباراة طرد بارتوميي دراجوفسكي لاعب فيورنتينا في الدقيقة 56.

ورفع نابولي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيورنتينا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

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نابولي فيورنتينا اخبار الدوري الايطالي

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