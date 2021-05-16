حكيمي مطلوب في الدوري الألماني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد تطورات جديدة بشأن مستقبل المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن حكيمي ارتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني قبل أن ينفي وكيل أعمال النجم المغربي وجود أي مفاوضات مع الفريق البافاري.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي يعتبر أحد أحلام بايرن ميونخ بعد أن أثبت قدراته كأحد أفضل الظهراء في العالم.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إنتر ميلان مستعد لبيع حكيمي من أجل كسب الأموال والتخلص من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ يمتلك خطة بالفعل لكيفية التعاقد مع حكيمي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وإستكمال مشروع الشباب الذي ينفذه النادي البافاري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان سيعاني من الرحيل الجماعي لنجومه عقب نهاية الموسم الحالي وسيكون حكيمي أحد الراحلين عن صفوفه في الصيف المقبل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ما يرجح إتمام الصفقة هو أن حكيمي يمتلك خبرة في الدوري الألماني بعد أن لعب لمدة موسمين في صفوف بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة.