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سوق أبوظبي يقفز 3.5% بدعم قطاع البنوك ودبي يتراجع

الأحد 16/مايو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
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 أغلقت سوق الأسهم في أبوظبي مرتفعة يوم الأحد، بدعم من سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، لتوقعات بأن مراجعة مقررة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسوق الناشئة ستزيد وزن البنك عليه مما سيوقد شرارة تدفقات أجنبية.

وقفز مؤشر أبوظبي 3.5 بالمئة، في أكبر مكاسبه منذ منتصف يناير، مع صعود سهم أبوظبي الأول أكثر من عشرة بالمئة.

وقال محمد إبراهيم، المدير الإقليمي في إكسنيس، “يلقى البنك اهتماما كبيرا، منذ أتم استحواذه على بنك عوده مصر.”

لكن مؤشر دبي الرئيسي تراجع 1.2 بالمئة، منهيا موجة مكاسب استمرت لأربع جلسات.

ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة، في حين فقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.5 بالمئة.

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