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رئيس مياه الإسكندرية: نعمل على تنشيط التحصيل وحل مشكلة العملاء في الفترة القادمة

الأحد 16/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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زار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، أثناء جولته اليوم، فروع الشركة الإدارية فرع المندرة وفرع سيدى بشر وفروع العجمى والساحل والورديان والابراهيمية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على أى مشكلات ومعالجتها، والتأكيد على التعامل باحترافية مع العملاء وتقديم خدمة متميزة لهم.
 
وناقش مع مدراء الفروع آليات تنشيط نسب التحصيل خلال الفترة القادمة، والتأكيد على الدور الهام لسرعة حل شكاوى المواطنين التى ترد عبر الخط الساخن 125 أو من خلال قنوات التواصل التى تتيحها الشركة.
 
وتفقد رئيس شركة مياه الاسكندرية، رافعى سيدى بشر ومحمد نجيب، لمتابعة الضغوط لتغطى مناطق من مناطق سيدى بشر إلى الرمل.
 
وتفقد جابر محطة مياه "شرقى" للتأكد من اجراءات التشغيل القياسية وفقا للخطة الموضوعة، كما تفقد موقع أعمال ترحيل خط مياه قطر 1000 مم بمنطقة القبارى أسفل كوبرى باب 27 ضمن خطة الدولة للمشروعات القومية.

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