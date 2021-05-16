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بسبب حرارة الطقس.. "الحماية المدنية" في قنا تسيطر على حرائق في 5 مراكز مختلفة

الأحد 16/مايو/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على 5 حرائق نشبت في قرى بمراكز مختلفة في محافظة قنا.

حيث تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق نشب في منزل بقرية أبومناع، في مركز دشنا، في محافظة قنا.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات برئاسة الرائد رامي إيهاب، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر في الأرواح.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوجود حريق في حوش ملحق بمنزل بقرية أبنود وتمام انتقال قوات الإطفاء والسيطرة التامة ونفوق 1 جاموسة ولا توجد خسائر بالأرواح.

فيما نشب حريق في منزل بقرية دندرة وانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم محمود السعدني، وتمام السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح.

هذا وقد نشب حريق في منزل بقرية الحمر في قوص وانتقال قوات الإطفاء برئاسة نقيب علي القاضي وتمام السيطرة ولا توجد خسائر بالأرواح.

ولقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بحريق منزل بقرية الشرقي بهجورة الشيخ علي، وانتقال قوات الحماية المدنية نجع حمادي وتمام السيطرة ولا توجد خسائر بالأرواح.

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