"خلصانة بشياكة" يومياً على "MBC مصر2"

القاهرة، 16 مايو 2018: كعادته في تقديم أفكار غير تقليدية على الشاشة، ينطلق النجم أحمد مكي في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبه من نجوم الكوميديا في المُسلسل المُميز "خلصانة بشياكة" الذي تبدأ قناة "MBC مصر2" عرضه يومياً في تمام الحادية عشر مساءً بداية من غداً "الإثنين".









"سلطان" هو إسم الشخصية التي ينطلق بها مكي في المُسلسل الجديد في مواجهة "كارما" التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، وفي إطار من الفانتازيا الغير تقليدية حول العلاقة الأزلية المُتشابكة بين الرجل والمرأة ومُحاول كل منهما السيطرة على الأخر، تدور الأحداث اليومية داخل معُكسر الرجال والسيدات في محاولات مُختلقة من الكر والفر والحرب والصراعات حتي يقتنع الجميع في النهاية أن الحب هو أساس العلاقة بين المرآة والرجل، وأنه لا يمكن لأي منهما الإستغناء عن الآخر.









مُسلسل "خلصانة بشياكة" يُشارك في بطولته بالإضافة لأحمد مكي ودينا الشربيني كل من بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وإنتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.









يُعرض مسلسل "خلصانة بشياكة" مع النجم أحمد مكي، على "MBC مصر2" يومياً من الأحد للخميس في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 17 مايو 2021 الساعة 11:00 مساءً.



