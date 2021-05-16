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مئات التعليقات.. "أمهات مصر" يسأل أولياء الأمور عن رغبتهم لشكل الامتحان

الأحد 16/مايو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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مع قرب إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، سؤالا لأولياء الأمور حول: "يا تري ايه شكل ومواصفات امتحان الثانوية العامة اللي بتتمنى ابنك يمتحنه؟".

وانهالت مئات التعليقات من جانب أولياء الأمور من الأمهات، حيث قالت ولي أمر: "تكون الأسئلة واضحة ومن المنهج ويكون الإجابة واحدة والمدرسين متفقين عليها ويبعدوا السنة دى عن ظلم الأولاد لأنهم مظلومين بالفعل سنة طويلة جدا وكورونا وإحنا كمان سنة كاملة مشدودين، يا ريت اللى بيحطوا الامتحانات يعتبروهم ولادهم لو اعتبروهم ولادهم يبقا كده إحنا نطمن لأن مفيش حد بيضر ولاده وربنا معاهم يا رب يفرحهم ويفرحنا جميعا يا رب".

وأضافت ولي أمر أخري: "لابد أن يكون الامتحان موحد وأسئلة لا تحتمل أكثر من إجابة لأن المدرسين بيتلخبطوا في الإجابة فما حال الطالب، أيضا بلاش الأسئلة التعجيزية، وأطالب الوزارة بطبع نماذج استرشادية بنفس طريق وضع الامتحان، الدفعة دي فقدت الثقة في نفسها ومظلومة في ظل كورونا، كما أنني أطالب بحذف أجزاء من المنهج أسوة بالعام السابق".

وتابعت أخرى: "امتحان يكون من المنهج ومباشر موحد، التصحيح يكون عادل، الدرجات متظهرش في نهاية كل مادة عشان نفسيه الأولاد وبعدين يتعمل تنسيق قبل التحسين مش بعده".

وذكرت أخرى: "بتمنى الامتحان يكون على مستوى التحصيل من الدراسة الأون لاين، ومراعاة إصابة معظم الأسر بالكوفيد"، وأضافت أخرى: "عايزين امتحانات معقولة وليست تعجيزية بدون حرقة دم لهم".

"الامتحان يكون موحد ومن المنهج والإجابة تكون واحدة والمدرسين متفقين عليها مش من كوكب آخر"، تقول ولي أمر أخرى: "امتحان موحد على مستوي الجمهورية، مفيهوش أي تعجيز أو استعراض عضلات ولكن من الممكن أن يكون في ميزه وأخري متوسطة وأخري بسيطة"، واستكملت أخري: "يا ريت يكون امتحان مباشر يعنى ما تعاملوش أولادنا على أنهم عباقرة لأننا واثقين من مستوى ذكاء ولادنا لكن مرعوبين من نظام الامتحانات الجديد".

وختمت ولي أمر أخرى: "يكون سهل ومن المنهج وفي مستوي الطالب المتوسط، ولكن يوجد سؤال للمتفوقين مع مراعاه الظروف التي تمر بها البلاد".

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