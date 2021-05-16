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تايوان تتوقع تعافيا اقتصاديا قويا رغم تزايد إصابات كورونا

الأحد 16/مايو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
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قالت حكومة تايبه اليوم الأحد، إن الآفاق الاقتصادية لتايوان تبعث على التفاؤل وإن نمو العام الحالي سينسجم مع التوقعات إذا تمكنت من سرعة السيطرة على كورونا، مشيرة إلى أثر محدود فحسب من زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة.

رفعت تايوان المعتمدة على التصدير مستوى التأهب في العاصمة تايبه والمدن المحيطة بها أمس السبت، وفرضت قيودا لمدة أسبوعين تغلق بموجبها العديد من الأماكن وتقيد التجمعات بعد تنامي الإصابات.

وفي بيان عقب اجتماع رئيس الوزراء سو تسنغ-تشانغ مع كبار المسؤولين الاقتصاديين ومن بينهم محافظ البنك المركزي يانغ تشين-لونغ ووزير الاقتصاد وانغ مي-هوا، قالت الحكومة إن الجميع متفق على أن النظرة المستقبلية جيدة.

وتابعت أن أرباح الشركات المدرجة زادت زيادة كبيرة العام الماضي، وطلبات التصدير تسير على نحو جيد.

وقالت الحكومة إن تأثير الوضع الحالي للجائحة على المستهلكين سيكون قصير الأجل إذا نجحت في السيطرة على الإصابات سريعا، فضلا عن أن إنفاقا حكوميا مقترحا بقيمة 210 مليارات دولار تايواني (7.51 مليار دولار) سيتيح الإبقاء على التوقعات الاقتصادية للعام 2021.

نما اقتصاد تايوان بأسرع وتيرة له في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إذ أوجدت طفرة العمل من المنزل طلبا عالميا قويا على صادرات الجزيرة من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي مارس، رفع البنك المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 4.53 بالمئة من 3.68 بالمئة في ديسمبر، وقال إن من المرجح رفع التوقعات مجددا.

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